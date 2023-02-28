Maraş'ta 'defin organizasyonu'yla övünen belediye başkanı istifayı düşünmediğini açıkladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını canlı yayında yanıtladı.

Depremin ardından kentte yürütülen "defin organizasyonu"nu öven Güngör, çadır ihtiyacının büyük kısmının karşılandığını öne sürdü, istifayı düşünmediğini ifade etti.

Depremlerin ardından kentteki duruma ilişkin bilgi veren Güngör "Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu. Mezarlık alanında… Cenazelerimiz oraya nakledildi. Savcılık, doktor işlemleri, tespitler yapıldı. Dini hizmetler yerine getirildi ve yanında da defin gerçekleştirildi. Ne hukuki ne de dini anlamda bir eksiklik yapılmaksızın cenazelerimiz defnedildi" ifadelerini kullandı.

Ersoy bu sözler üzerine Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın da benzer ifadeler kullandığını belirterek "En iyi yaptığımız şeylerden birisi galiba vatandaşlarımızın cenazelerini defnedebilmek. Üzücü, keşke diğer şeyleri de iyi yapabilsek" dedi.

İstifa sorusuna yanıt: 'O şekilde ifade etmem doğru olmaz'

Ersoy'un depremin ardından istifa etmesi gerekenler olup olmadığını ve kendisinin istifa etmeyi düşünüp düşünmediğini sorması üzerine ise Güngör "Bu sürede şu an o şekilde bir ifade etmem doğru olmaz. Adli boyutu devam ediyor. Yaralarımızı sarıyoruz. Süreç devam ediyor. Bu konuda daha fazla bir şey söylemem mümkün değil" dedi.

Ersoy'un 20 binden fazla binanın yıkıldığını hatırlatması üzerine ise Güngör "Sadece Kahramanmaraş'ta yıkılmadı, Hatay'da da yıkıldı, başka yerlerde de yıkıldı. Adana'da da yıkıldı" dedi. Ersoy'un aynı soruyu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na da sorduğunu hatırlatıp "Birilerinin istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Güngör "Bu adli ve hukuki bir süreçtir" yanıtını verdi. "Ahlaki değil midir efendim?" sorusu üzerine ise Güngör "Onu kamuoyu takdir edecektir" dedi.

Kızılay'ın çadır satışı sorusuna yanıt: 'Şu an konumuz bu değil'

Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili olarak ise Güngör "Ben öyle bir olaya şahit olmadım. Bilgi sahibi değilim" dedi. Güngör "bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz" sorusuna ise "Şu an konumuz bu değil" diye yanıt verdi.

'Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor bilgi sahibi değilim'

"Kahramanmaraş'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte mi çalışıyorsunuz?" sorusu üzerine ise Güngör "Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim. Burada ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi.

Güngör "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ben görmedim. Buraya geldiği ifade ediliyor. Ben görmedim. Ne yaptıkları konusunda bir bilgi sahibi değilim. Sadece KASKİ'den talepleri olduğunu biliyorum. Bizden 50 kalemde bir malzeme desteği talepleri olmuş, biz şunları şunları yapacağız diye. Zaten bizim depremde bütün belediyemizin altyapısı tahrip oldu, bizim elimizdeki stoklar tükendi. Onlar da bizden malzeme desteği istemişler" ifadelerini kullandı.



