Erdoğan 'helallik' istediği Adıyaman'da para dağıtıp el öptürdü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'da depremzedelere para dağıtırken görüntülendi. Erdoğan'ın bir çocuğa elini öptürmesi de görüntülere yansıdı.

Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte gittiği Adıyaman'da yaptığı açıklamada "Depremin ilk birkaç günü istediğimiz çalışmaları yapamadık" diyerek "helallik" istemişti.

Erdoğan daha sonra Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte yaptığı açıklamada ise "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır” demişti.

Erdoğan depremzedelere ve çocuklara elden para dağıtırken görüntülendi: