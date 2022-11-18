Maraş'ta çırak öğrenci iş cinayetinde yaşamını yitirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde meslek liselerinde çırak kalfa sayısını 1 milyonun üzerine çıkardıklarıyla övünmüş ve "Türkiye'nin her noktasında artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çırak, kalfa, usta ile ilgili hiçbir sorun kalmadı" demişti.

Bu öğrencilerden biri olan 16 yaşındaki Ali Sait Karpınar önceki gün Kahramanmaraş Elbistan’da çalışırken kamyonet kasasından düşerek yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi'nden yapılan paylaşımda "Ali Sait Karpınar.. 16 yaşında, çelik kapı firmasında stajyer işçi... Kahramanmaraş Elbistan'da işyerine ait açık kasa kamyonetle seyir halindeyken kasadan düşerek hayatını kaybetti" denildi.

Çırak öğrenci Ali Sait Karpınar önceki gün Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi’nde İ.E.G. idaresindeki 46 ACH 582 plakalı kamyonetin kasasından düştü. Yola başını çarpan Karpınar ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karpınar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karpınar, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Karpınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.