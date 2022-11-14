Bakan Özer: Öğrenci eğitim alırken artık cebine para girmeye başladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin üretim kapasitesinin artırıldığını belirterek, "Öğrenci eğitim alırken artık cebine para girmeye başladı" dedi. Özer "İlk defa açıklıyorum; 2022'deki çırak ve kalfa sayısı hedefimiz 1 milyondu, dün itibarıyla 1 milyon 15 bin ile hedefimizi aşmış olduk" ifadelerini kullandı.

Hatay'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısında konuşan Özer, meslek liselerinin üretim kapasitesinin artırıldığına işaret ederek, 2021'i 1 milyar 162 milyon liralık gelirle kapattıklarını, 2022'de gelirin 1,5 milyar lira olduğunu kaydetti.

"Muhtemelen 2022'yi 2 milyar lirayla kapatacağız. O sektörle yaptığımız işbirliği bir anda akademik olarak başarılı öğrencileri meslek liselerine çekmeye başladı. Yani 28 Şubat sürecinin uzaklaştırdığı o akademik başarılı öğrenciler, tekrar meslek liselerine gelmeye başladı. Meslek liseleri ilk defa yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladı" ifadelerini kullanan Özer, öğretmen ve öğrencilerin üretime katkıları ölçüsünde pay aldıklarını savundu.

'Öğrencinin cebine para girmeye başladı'

Özer, "Geçen sene 50 milyon lira civarında öğrencilerimiz, 112 milyon lira civarında da öğretmenlerimiz döner sermayeden pay alırken bu sene öğrencinin aldığı pay 100 milyon liraya yaklaşmaya başladı. Öğrenci eğitim alırken artık cebine para girmeye başladı." şeklinde konuştu.

Bakanlığın geçmişte yaklaşık 3 olan ürün tescil sayısını artırmaya başladıklarını, bu yıl şu ana kadar 8 bin 300 ürünün tescilini aldıklarını dile getiren Özer, öğrencilerin ticarileşen ürünlerin patentlerini de satmaya başladığını, meslek liselerinin ihracat yapar hale geldiğini söyledi.

1 milyon 15 bin kalfa ve çırak

Özer, 25 Aralık 2021'de 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda önemli değişiklik yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu değişikle hem işveren hem de öğrenciler için çok cazip bir mekanizma ürettik. O tarihte tüm Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 159 bindi. Şu anda 1 milyon 15 bin. İlk defa açıklıyorum; 2022'deki çırak ve kalfa sayısı hedefimiz 1 milyondu, dün itibarıyla 1 milyon 15 bin ile hedefimizi aşmış olduk. Türkiye'nin her noktasında artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çırak, kalfa, usta ile ilgili hiçbir sorun kalmadı. Mesleki eğitimde de hedeflerimize ulaştık."

Öğretmenleri hedef aldı: 'O boykot çağrısı yapanlar, troller...'

Özer, uzman ve başöğretmenlik unvanı için yapılan sınav başvurularına değinerek, şartları sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'inin uzman ve başöğretmenlik için başvuru yaptığını bildirdi. Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'unun eğitimlerini tamamladığını anlatan Özer, eğitim tamamlayan öğretmenlerin yüzde 98'inin de sınava başvurduğunu ifade etti.

"Tüm öğretmenlere, o boykot çağrılarını yapanlara, trollere prim vermedikleri için en içten şükranlarımı sunuyorum. Hiç kimse öğretmenimizi bizden fazla düşünemez. Mümkün değil. Çünkü biz bu eğitim sistemindeki öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz" diyen Özer, bazı okullarda bağış toplanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Özer, "Bütçe gönderildi. Mutlaka yine var ama çok daha az noktalara indi. Önümüzdeki senelerde inşallah çok daha azalacak" dedi.