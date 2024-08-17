Maraş'ta çiftçiler eylemde: Traktörlerle yolu kapattılar

Satamadığı için ürünleri tarlada kalan üretici zor durumda.

Bursa, Burdur ve İzmir'in ardından 6 Şubat depremlerinin vurduğu Kahramanmaraş'ta da çiftçiler sokağa çıktı.

Domates ve biber üreticileri, fiyatların masraflarını karşılamamasını protesto etmek için traktörlerle konvoy yaptı. ANKA'nın haberine göre, Narlı beldesinden traktörlerle çıkan ve Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu trafiğe kapattı.

Traktör konvoyunun Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunu kapatması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç da sosyal medya hesabından eylemi duyurarak, "Biçtiği ektiğine denk gelmeyen, hasadı para etmeyen çiftçilerimiz Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunu trafiğe keserek seslerini duyurmaya çalışıyor. Çözüm koltuğunda oturan AKP’liler ise bir elleri yağda diğeri balda keyif yapıyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler, Kahramanmaraş Valiliği önüne doğru gidiyor.