Maraş'ta çadırları su bastı, depremzedeler geceyi sokakta geçirdi

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından evini kaybeden birçok yurttaş, kurulan çadır kentlere yerleştirildi.

Kentte dün akşam etkili olan sağanak yağışa çadırlarda ve yemek sırasında yakalanan depremzedeler, AFAD'a ait çadırlara su basması nedeniyle yeniden barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı.

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji'nin "kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor" uyarısı yaptığı bölgede, çadırları suyla dolan depremzedelerin tüm eşyaları ıslandı.