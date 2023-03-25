Maraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Maraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.