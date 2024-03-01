Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.
Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Serkan Düz
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Maraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.
Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.