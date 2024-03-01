Maraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.

Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.