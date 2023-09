Maraş’ta 26 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi sorumlularının 22,5 yıl hapsi isteniyor

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat depremlerinde 26'sı A blokta, 16'sı da B blokta olmak üzere 42 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'nin A bloğuyla ilgili iddianame hazırlandı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 4'ü tutuklu 5 şüphelinin; "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

DHA'nın haberine göre; Yahya Kemal Mahallesindeki 2 bloklu Said Bey Sitesi, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı. 43 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi soruşturması kapsamında sitenin müteahhidi Hasan Çam (52), şantiye şefi Halil İbrahim Us (33), statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (54), yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız (54) tutuklandı ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y. (32) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Temelin kontrolü bina tamamlandıktan sonra yapılmış

Savcılık soruşturması kapsamında sitenin A ve B bloklarının dosyaları ayrıldı, toplanan tüm belge, fotoğraf ve videolar detaylı rapor için bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi heyeti, incelemelerinin sonunda hazırladıkları raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

43 sayfalık raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Sehay Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından Said Bey Sitesi-A blok için düzenlenen belgelerde yapının temeli, 1'inci tablası ve 2'nci tablası için yapılan ölçü, kot, donatı adet, çap gibi kontrollerin 18 Temmuz 2016 tarihinde yapıldığı görülmüştür. Bu 3 katın kontrollerinin aynı gün yapılması mümkün görülmemektedir. Bu kapsamda bu kontrollerin uygun yapılmadığı kanaati oluşmuştur. Binaya ait asma kat için ise kontrollerin 8 Haziran 2016 tarihinde yapıldığı görülmektedir. Bu belgeye göre yapının ruhsat tarihi olan 13 Haziran 2016 tarihinden önce inşa edilmeye başlanmış ve -6,30 metre kotundan +4,30 metre kotuna kadar inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapının temeli ile 2'nci tablasının arasında kalan katlarının kontrolünün inşası devam ederken değil de inşası tamamlandıktan sonra yapıldığı kanaati oluşmuştur."

Asma kat, bir kat haline getirilmiş

Yapılan incelemeler sonunda söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik ve imar kanunu esaslarına yeterince uyulmadığının bildirildiği raporun devamında şöyle denildi:

"A Blok inşaatı tamamlandıktan sonra binanın asma kat bölmesinin çelik konstrüksiyon ve betonlarla tamamlanarak bir kat haline getirildiği görülmüştür. Kullanılan çelik profiller, asma kat kirişlerine ankrajlandığı görülmektedir. Bu durum kirişlere statik hesaplarında dikkate alınmayan ilave mesnetlenme yükleri getirip, zarar verebilir. Ayrıca bu bölümün farklı amaçlarla kullanılmasının binanın bütün taşıyıcı sistem elemanlarına ilave yük getirme olasılığı da bulunmaktadır. Dolayısıyla binaya inşası sonrasında projelerinde bulunmayan böyle bir işlemin yapılmasının binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkileyebileceği kanaati oluşmuştur. Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna müteahhit Hasan Çam, şantiye şefi Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, kontrol elemanı Melike Yıldız ile Sehay Yapı Denetim Limited Şirketi yetkilileri asli kusurlu, mimari proje ve uygulama denetim görevlisi Şeref G., belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Ö. ve Müdür Yardımcısı Serap B. tali kusurludur."

Savcı: Sorumlulukları yerine getirmedikleri için bina yıkıldı

Soruşturma sonunda müteahhit Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 22 sayfalık iddianamede sorumlulukların yerine getirilmediği belirtilerek, "Said Bey Sitesi A Blok apartmanının projelendirilmesindeki eksiklikler, binanın yapı malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, şüphelilerin mesleğinin ve kanunun yüklediği sorumlulukları yerine getirmemiş olmaları sebebiyle Said Bey Sitesi A Blok apartmanı deprem sırasında yıkılmıştır" denildi.

İddianame kabul edilirse yargılanacaklar

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak. Öte yandan soruşturma savcısı, binanın yıkılmasıyla ilgili kusurları bulunan kamu görevlilerinin dosyasını ayırdı.