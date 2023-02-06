Maraş merkezli depremi takiben İtalya'da tsunami alarmı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

Depremi takiben İtalya'nın Sivil Koruma kurumu, ülkede tsunami alarmı verdi. Sivil Koruma yaptığı açıklamada, "kıyı bölgelerinden uzaklaşmayı, yakınlardaki daha yüksek alanlara ulaşmayı ve yerel makamların talimatlarını izlemeyi" tavsiye etti.

İtalya Sivil Koruma operasyon direktörü Luigi D'Angelo, Rai Radio 1'e verdiği demeçte, "Sicilya ve Calabria'dan başlayan olası bir tsunami dalgası için tüm Akdeniz'de alarm verildi" dedi.