'Maraş depremleri hasar almayan binaların yüzde 41'ini yordu'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 46 binin üzerinde yurttaşımız yaşamını yitirdi, 200 binden fazla bina yıkılmış veya hasar gördü.

Twitter hesabından açıklama yapan Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerde hasar alan ve taşıma gücü düşen binalara ilişkin bilgiler paylaştı.

'3,3 milyon konutun yüzde 11'ini ağır hasarlı'

Ercan, "Kahramanmaraş M7,9, M7,6 depremleri, bölgedeki toplam 3,3 milyon konutun, yüzde 11'ini ağır yıkmış, göçertmiş, yüzde 18'ini orta yaralamış, yüzde 30'unu az yaralamış, yüzde 41'ini yaralamamış, ancak yormuştur. Yapıları taşıyan yerin de dayanım ile taşıma gücü düşmüştür" ifadelerini kullandı.