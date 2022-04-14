Mansur Yavaş'tan 'Kürtler oy vermez' yorumlarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ümit Özdağ'ın adaylık teklifine ve hakkındaki iddialara ilişkin konuştu.

Yavaş, Ümit Özdağ'ın açıklamalarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi, "Kürtler oy vermez" yorumlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yavaş'ın Halktv'den İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalar şöyle:

Prof. Ümit Özdağ'ın "Adayımız Mansur Yavaş'tır" sözleri sizi memnun etti mi?

Rahatsız etti.

Neden rahatsız etti?

Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayına altılı masa karar verecek. Bunu herkes biliyor. Hal böyleyken, böyle bir açıklamanın yeri yok, gereği de yok. Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben "Adayım" dememişim. "Aday değilim" diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldum.

Şu günlerde tartışmaların odağındasınız. Ne düşünüyorsunuz?

Ben gerçekten belediye başkanlığından memnunum. Ne açıdan memnunum? İnanın, akşama kadar binlerce hayır duası ve teşekkür geliyor. Anket geldi; memnuniyet yüzde 80'e yaklaşmış Ankara'da. Bunların hepsi oy verir-vermez, bilemeyiz. Versin diye yapmıyoruz ki. İnsan ayırmıyoruz.

Kimileri "Kürtler Mansur Yavaş'a oy vermez" diyor.

Evet, ortada fol yok, yumurta yok. "Biz işimize bakıyoruz" diyoruz. Yine de sağlı sollu saldırı başladı şimdiden. Dün OdaTV'de bir şeyler çıkardılar. (Yavaş'ın eski miting konuşmasının kaydı) Üstelik OdaTV'de yayınlanan görüntüleri daha önce Beyaz TV'de Melih Gökçek yayınlattı. Düşünün artık, nereden nereye geldik.

Aynı görüntüler yerel seçimde de gündeme gelmişti.

Tabi tabi, onları bir daha yayınlıyorlar. Durduk yere ismim üzerinden böyle yorumlar yapılması doğru değil. Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor.

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı şehirleri kastediyorsunuz değil mi?

Evet. Diyarbakır'da sokak röportajı yapıyorlar. Biri diyor ki "Mansur ne alaka, adamın neci olduğunu biliyorsun!" Diğeri "Abi öğrencilere, vatandaşa, garibana arka çıkıyor, adam ayırmıyor" diyor.

Ankara'da Kürtlerin oyunu almadınız mı?

Ankara'da Kürtlerin yaşadığı bölgeler var Haymana ve Bala'da. Orada anket yapsınlar. Seçimden önceki ve şimdiki fikirlerini öğrenmek isterim. Belediye ve kamu hizmeti yaparken insanların rengi, cinsiyeti, inancı sizi ne ilgilendirir? Buna göre vergi almıyorsunuz ki. Sokakta aç gezen insanın partisi ne olabilir? Bana ne yani! Bir anne çocuğuna süt götüremiyorsa kimliği ve kişiliği kimi ilgilendirir, öyle değil mi? Ben öyle bakıyorum.

Eski görüntülerin şimdi dolaşıma sokulmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Kirli siyaset olağanlaştı Türkiye'de. Başka bir şey diyemiyorum.