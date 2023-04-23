Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a: İyi gaz veriyorlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya’da seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e eşlik etti. Yavaş açılışta bir konuşma yaptı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçime üç hafta kala, havaların ısınmasının ardından açıkladığı bedava doğalgaz vaadini eleştiren Yavaş, şunları söyledi:

“Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız diye söz vermiştik. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanlar evlerde ısınamıyor, doğalgaz alamıyorlardı, gelen zamlar dolayısıyla… Geçen yıl ve bu yıl üç taksit halinde 200 bin aileye doğalgaz yardımı yaptık. O ailelere, çocukları üşümesin diye destek olduk.

Mayıs ayına gelince bir ay bedava doğalgaz verdiler, havalar ısındıktan sonra… Bir de mutfaktaki gazları… İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun.”