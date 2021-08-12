Mansur Yavaş'tan Altındağ açıklaması: Bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Altındağ'da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yavaş, paylaşımda şunları söyledi:

"Altındağ'daki elim olayda kaybettiğimiz Emirhan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, yasal yetkimiz bulunan alanlarda ve parklarda güvenlik önlemlerimizi artırarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz."

