Mansur Yavaş'tan Akşener'e teşekkür: Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracağız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e taşekkür etti. Yavaş, “Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Akşener’in, “Bugün hedefleri Ekrem Başkan’dı, biz de onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz. Nasıl ki; 'Saray sizinse Saraçhane bizimdir!' dediysek; 'Beştepe sizinse Ankara bizimdir!' demeyi de çok iyi biliriz” notunu düştüğü videoya; Yavaş, “Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz” diyerek cevap verdi.

Yavaş’ın paylaşımı şöyle:

“Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz.”