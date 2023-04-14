Mansur Yavaş'tan AKP'li meclis üyesine: Hırsızlara bağırırım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Belediye Meclisi Faaliyet Raporu oturumunda konuştu.
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nin Faaliyet Raporu oturumunda AKP döneminde belediyenin verdiği ihalelerdeki soru işaretlerini hatırlattı. Yavaş, "2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar” ifadelerini kullandı. AKP'li Ali İhsan Ölmez, "Bağırma" diyerek Yavaş'a tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Ölmez'e "Hırsızlara bağırırım" ifadeleriyle yanıt verdi.
‘Çalmışlar, hırsızlık etmişler’
Önceki dönemlerde yapılan ihaleleri eleştiren Mansur Yavaş, şunları söyledi:
“Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar. Özeti budur.”
AKP’li Ali İhsan Ölmez’in "Bağırma" demesi üzerine Yavaş, "Hırsızlara bağırırım" yanıtını verdi.