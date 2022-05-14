Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimden cumhurbaşkanlığı sorusuna yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, TV5'te katıldığı bir televizyon programında Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki soruya yanıt verdi.

“Cumhurbaşkanlığı konusu sık sık önümüze geliyor, bu bir gerçek. Bu konuda da bizim tavır almamız, duruş sergilememiz gerekiyor. Biz şu konuda rahatız; Ankara'ya odaklanmış durumdayız. 6 milyon Ankaralı demiş ki 'bu şehrin belediye başkanısınız” diyen Gültekin, "Ümit Özdağ da açıkladığında, başka isimler de açıkladığında bizi etkileyen bir durum yok, bizim bir dahlimiz yok, biz işimize bakıyoruz. Bir insanın yaptığı başarıların konuşulmasından kim hoşnut olmaz ama bizim bu konuşmalara vakit ayırmamamız gerekiyor, şu an yaptığımız bir görev var" ifadesini kullandı.