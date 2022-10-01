'Mansur Yavaş’ın adını sıklıkla dile getirenleri tasfiye edecek' iddiası

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis açılışı ve 6’lı masa zirvesi öncesinde Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerini, başkanlık divanı ve milletvekillerini topladı. Ankara’da bir otelde basına kapalı olarak yapılan toplantıda, “olağan kurultay” kararı alındı.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, İYİP lideri Akşener’in “ilçe ve il kongreleriyle birlikte kendi uhdesindeki teşkilatlarda bazı köklü değişiklikler yapabileceği”, bu süreçte “cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adını sıklıkla dile getirenlere yönelik tasfiye yapabileceği” iddia ediliyor.

Habere göre, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 3’üncü Olağan Kurultay yapılacak. Akşener’in seçime yeni bir GİK ile gitmek istediği kaydedilse de “seçim sürecine girilmişken yapılacak bir kurultayın çalışmalara zarar verebileceği” yönünde de görüşler olduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra ilçe ve il kongrelerinin tamamlanma sürecinin “uzaması” ya da “seçimlerin erkene alınma ihtimali” de göz önünde bulundurulduğunda büyük kurultayın seçim sonrasına bırakılabileceği de dile getiriliyor.