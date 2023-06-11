Mansur Yavaş sonucu 'Kılıçdaroğlu negatif siyasetçi' çıkan anketi beğendi

Geçtiğimiz günlerde CHP'ye ilişkin yaptığı açıklamada ‘değişim’ vurgusu yapan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ankete dayanarak eleştirildiği bir Twitter paylaşımını beğendi.

Söz konusu tweet'te akademisyen Evren Balta, "Aşağıdaki negatif/pozitif oy verisi Aralık 2022 tarihli. Erdoğan ve KK ülkede negatif duygunun en güçlü olduğu iki siyasetçi. Ama KKya kesinlikle oy vermezdim + vermezdim diyenler %66, RTE için aynı durum %57. İki aday karşı karşıya kalınca daha çok sevilen değil daha az olumsuz duygu beslenen kazandı. İki adaylı seçimlerin doğası bu. Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık…" ifadelerini kullandı.