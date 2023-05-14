Mansur Yavaş oyunu kullandı: 'Katılım çok yüksek, değişim ihtiyacı belli'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte oyunu Ankara’da kullandı. Yavaş, “Katılım çok yüksek, değişim ihtiyacı belli. Güzel olacak, inşallah çok güzel olacak” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 12.20’de eşi Nursen Yavaş ile birlikte oyunu kullanmak üzere Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne giderek oyunu kullandı.

Yavaş, oyunu kullandıktan sonra “Öncelikle Anneler Günü kutlu olsun. Oylarımızı kullandık. İnşallah, ülkemiz için güzel sonuçlar çıkar. Takdir milletimizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılım çok yüksek, değişim ihtiyacı belli. Güzel olacak, inşallah çok güzel olacak” diye konuştu.