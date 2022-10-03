Mansur Yavaş: Onur için konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız

İstedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle 3 kişi tarafından katledilen müzisyen Onur Şener hakkında açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şener için konser düzenleyerek gelirin Şener'in ailesine bağışlanacağını açıkladı.
Yavaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
“Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız.”