AKP'den Onur Şener cinayetiyle ilgili açıklama

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, istedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle 3 kişi tarafından katledilen müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında "Bu acı karşısında siyasi polemik üretmeye çalışanların 'Bundan hükümet, bakanlık, şu kurum sorumludur' gibisinden yaklaşım içine girmesinin bu acıyı ve cinayeti istismar etmesinden başka bir yüzü yoktur" dedi.

Çelik'in Şener cinayeti hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Bu cinayetten bu kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve MYK üyelerinin büyük acı duyduğunu ifade etmek isterim. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Arkadaşlar ailenin yanında olacaklar. Bu cinayetin canavarca hislerle gerçekleşmiş olması çok açık. Bütün bu dava sürecini çok yakından takip edeceğiz. Gereken cezaları alınması için sürecin takipçisi olacağız. Kuşkusuz yargı bağımsız bir şekilde konuyu inceleyecektir. Biz de süreci takip edeceğimizi bir kere daha ifade edelim. Eşinin, güzel evlatlarının fotoğraflarını gördükçe içimizin parçalandığını ifade etmek isterim.

'Hangi bakanlıkta çalışmasının polemik olması acımasızlığın örneğidir'

Bu canavarlığı reddetmek, lanetlemek, bu cinayeti işleyen katillerin gereken cezayı alması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışacağız. Fakat cinayet işlenir işlemez, kişilerin hangi bakanlıkta çalışmasının polemik konusu olması da bu acımasızlığın bir örneğidir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde hiç istemesek şu meslek grubundan, şu cinsiyetten, şu kökenden bazı insanların cinayetlere imza ettiğini görüyoruz. Lanetliyoruz. Bu acı karşısında siyasi polemik üretmeye çalışanların 'Bundan hükümet, bakanlık, şu kurum sorumludur' gibisinden yaklaşım içine girmesinin bu acıyı ve cinayeti istismar etmesinden başka bir yüzü yoktur. Buradan bütün kamu iradesini ilzam etmek, bu kadar mantıksız bir şey olabilir mi?

Burada gerek bunların çalıştığı Bakanlık ve kurum hukuki süreçten ayrı olarak da kendi işlemlerini gerçekleştirecektir. Bu canavarca hislerle gerçekleştirilmiş, lanetlenmesi gereken bir cinayet. Cumhurbaşkanımız, MYK'mız, bütün hepimiz bu acıyı paylaşıyoruz. Milletimizin hepsini sarsan bir tablo maalesef ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kardeşimize Cenab-ı Allah'ta rahmet diliyoruz. Arkadaşlarımız ailenin yanında olacaklardır. Kurumların bahsettiğiniz çerçevede, kendi iç hukukları, tüzükleri bu tip olaylar karşısında takip edecekleri süreçler açısından gereğini yapacaktır.

'İlhak anlayışını reddediyoruz'

Çelik'in açıklamasından diğer satırbaşları ise şöyle:

Rusya'nın Ukrayna'yı ilhak anlayışını reddediyoruz. İlhak kararıyla barış ve ateşkes ötelenmiş görünüyor. AB diplomatik iradeye destek vermede maalesef geri kaldı.

Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bunu çıkar meselesine dönüştürmeye çalışması diplomatik zaafın diplomatik kapasitesizliğin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

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