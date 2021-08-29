Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in projesine devam ediyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Melih Gökçek döneminde ODTÜ’de binlerce ağaç kesilerek yapılan yolu devam ettirmek için ihaleye çıkmasına tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Gökçek döneminde bir gece vakti ağaçların katledilerek, ulaşım ana planı olmadan bu yolun yapılmasına tepki gösterdik, Yavaş döneminde de tepki gösteriyoruz" dedi.

"Biz durduğumuz yer de tam da bilimin ve tekniğin noktasında duruyoruz. İsimlerin kim olduğu değil, ne yaptıkları önemlidir" diyen Tezcan Karakuş Candan, "Ankara halkından aldığı krediyi giderek tüketen bir belediye ile karşı karşıyayız. Atatürk Orman Çiftliği’nde Gökçek yolunu yaptıktan sonra, Ankara’nın dokunulmazlarından olan ODTÜ yolunu yapmak için ihaleye çıkmak, bunu da medya ortamında icraat olarak paylaşmak, kabul edilebilir değildir. Bu yol, yol değildir. Belediyeyi bu tutturduğu yoldan vazgeçmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

'Şimdi de sıra ODTÜ'de mi?'

Candan şöyle devam etti:

"Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Gökçek’in ODTÜ ormanında bir gece vakti ağaçları katlederek açtığı yolu, iftiharla yapmak için ihaleye çıktığını duyuruyor. İhaleleri açık yapmak yetmez, kent suçlarını ihale etmek, Ankaralıların sinir uçlarını bilmemek demektir. Şimdi herkes AOÇ’deki yol yapımından sonra ve ODTÜ’de yapılacak yol sonrasında yolunu belirleyecektir. ODTÜ'de ağaçlar kesilirken sahip çıkanların bugün gerçek tavırlarını göreceğiz. Önce Atatürk Orman Çiftliği, sonra Ulus 100.Yıl Çarşısı’nın yıkım ihalesi, şimdi de sıra ODTÜ'de mi?

Açılan her kavşak yapılan her yol, Ankara Ulaşım Ana Planı olmadan, Çevre Düzeni Planı İptal edilmişken, hukuksal süreçler devam ediyorken, yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi’nin, ODTÜ’yü parçalama ve rant çevrelerinin projelerine yol açmasına yönelik Gökçek politikalarında ısrar etiği bu yol, yol değildir. Bilim ve teknikten aldığımız güçle, kamu yararını ve yeşil alanlarımızı savunmak için ODTÜ yolu ihalesini de yargıya taşıyacağız."

'Gökçek dönemi politikalarını sürdürmek buna ortak olmak demektir'

"Mimarlar Odası olarak ODTÜ yoluna ilişkin açtığımız dava Danıştay’da devam ederken, ihaleye çıkılmasını ve Gökçek döneminin yanlış politikalarının devam ettirilmesini kabul etmek mümkün değildir" diyen Candan, "ODTÜ’deki ağaçların can suyunu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan vermiştir. Bir kentin geleceğini yok ettiler, nefesini kestiler. Öte yandan hem sağlık açısından hem de yer seçimleri açısından ölü bir yatırım olan şehir hastaneleri ve rant çevreleri için yapılan bu yolu devam ettirmek, bırakın ulaşım sorununu çözmeyi Ankara trafiğini kilitleyecektir" dedi.

Candan, "AOÇ ve ODTÜ yeşil alanlarını parçalayarak ranta açacaklar. Ankara 25 yıldır Gökçek döneminden çok çekti. Şimdi onun yanlış kararlarını sürdürmek ona ortak olmak anlamına gelir" şeklinde konuştu.