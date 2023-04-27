Mansur Yavaş HÜDA PAR'ın suç duyurusunu yorumladı: 'Omzumdaki şeref madalyası'

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak lanse edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR’ın hakkındaki suç duyurusuna "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır" dedi.

HÜDA PAR, 19 Nisan’daki Sinop mitinginde yaptığı "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, Hüda Par'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" sözlerinden dolayı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Omzumdaki şeref madalyasıdır'

Yavaş suç duyurusuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir."