Mansur Yavaş: Hasarlı binalardan uzak duralım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme ilişkin, 'Lütfen hasarlı binalardan uzak duralım' dedi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 04.17’de yaşanan deprem sonrası 13.24’te bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 7,6 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Elbistan ve büyüklüğünü 7,5 olarak belirledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

Biraz önce Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve kentimizde de hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen hasarlı binalardan uzak duralım. Dualarımız ve tüm desteğimiz sizinle.”

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