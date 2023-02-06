Mansur Yavaş: Hasarlı binalardan uzak duralım

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 04.17’de yaşanan deprem sonrası 13.24’te bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 7,6 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Elbistan ve büyüklüğünü 7,5 olarak belirledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Biraz önce Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve kentimizde de hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen hasarlı binalardan uzak duralım. Dualarımız ve tüm desteğimiz sizinle.”