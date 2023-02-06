Maraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılara bir yenisi daha eklendi.
Aralarında Ankara'nın da olduğu çok sayıda kent sallanırken, depremin büyüklüğüne ilişkin henüz bir veri açıklanmadı.
Ankara'da da hissedilen bir deprem daha meydana geldi
Maraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor.
Haber Merkezi
Maraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılara bir yenisi daha eklendi.
Aralarında Ankara'nın da olduğu çok sayıda kent sallanırken, depremin büyüklüğüne ilişkin henüz bir veri açıklanmadı.