Mansur Yavaş ellerindeki verilere göre son durumu duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapıyor.

İmamoğlu "Elde ettiğimiz veriler iktidarda ciddi bir düşüşü gösteriyor" dedi.

İBB Başkanı "Bütün kurumları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Seyri önde takip ediyoruz. Sandık verilerimiz engelleniyor. Önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu var" diye konuştu.

"Süreç olgunlaşmadan milleti manipüle etme adına kazanma üzerinden senaryolar kimse geliştirmesin" diyen İmamoğlu "İstatistik üzerinden baktığımızda biz sürekli bir çıkış trendi izliyoruz, rakibimiz de sürekli bir düşüş trendi izliyor" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş kendilerindeki ıslak imzalı tutanaklara göre Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,42, Erdoğan'ın yüzde 46,80, Oğan'ın yüzde 5,33 oy aldığını duyurdu.

Büyük kentlerden çok sayıda sandığın sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını dile getirdi. Yavaş "Büyük kentlerden gelen oylarla büyük ihtimalle birinci turda bitecek" dedi.