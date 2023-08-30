Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması Yalın Konseri ve Atatürk Çocukları Parkı 1. Etap Açılış Töreni etkinliğinde konuştu.

Yavaş, burada, 2024 yerel seçiminde yeniden Ankara Belediye Başkanı adayı olacağını açıkladı.

Yavaş, "Size güveniyorum, nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatma hakkımız yok. İnşallah seçime girip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum“ dedi.