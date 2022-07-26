Mansur Yavaş: Ankapark için suç duyurusunda bulundum

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte; 21 Mart 2019’da açılan, 801 milyon dolara mal olan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, 3 yıllık hukuki sürecin ardından da 18 Temmuz itibariyle belediyeye devredilen Ankapark’ı inceledi.

İncelemenin ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Bugün Sayın Milletvekillerimiz mevcut durumu görmek istedi. Parkta şu anda tespitler devam ediyor. Biraz da uzun sürecek. Hangilerinin kazanılabileceğini, hangilerinin çalıştırılabileceğini, kaça mal olacağını, hangi sürede yapılacağını vatandaşla paylaşacağız. Şu anda tespit ve koruma işlemlerimiz devam ediyor. Bugün de sayın milletvekillerimiz yerinde görmek istediler, yapılan işi. Bu nedenle hep birlikte ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankapark için “801 milyon dolar değil, 400-500 milyon dolar harcandığı, başka çalışmaların Ankapark’ın içine eklendiği” yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine Yavaş şunları söyledi:

“Biz web sayfasında yayınlıyoruz, bunları. Bugüne kadar bir itiraz gelmedi. 801 milyon doları, kuruşuna kadar izah ettik. Tahminen 6 aydır yayınlıyoruz, bunu. 6 aydır hiçbir itiraz gelmedi. Varsa içerisinde öyle kalemler, onları çıkarırız. 801 milyon dolardan fazlası vardır, eksiği yoktur. Ona eminim.

Ankapark’ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum, dün. Kimdir sorumlusu; savcılık araştırsın, gelsin bulsun. Büyükşehir Belediyesi’ne izafe edilebilecek bir kusur varsa, gelsin incelesinler. Kaç defa mahkemeye, burada hırsızlık yapılırken fotoğraflarını verdik. Kaç defa mahkemeden tedbir istedik, kendi lehimize. Onları göreceklerdir. Hem televizyonlarda hem Meclis konuşmalarımızda; AK Partililere, ‘bize yardımcı olun’ diye söyledik. Kamuoyu bunu zaten takdir ediyor. Ankaralının tertemiz parasının çarçur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Seçimlerin öncesinden beri verdiğimiz sözün arkasındayız. Burada kullanılabilecek, hasarı en aza indirebilecek ne gibi tedbirler varsa alacağız ve ücretsiz olarak halka açmayı da planlıyoruz. Bunda ne protokole, ne de Atatürk Orman Çiftliği Kanunu’na aykırı bir husus yok.

Kaldı ki ben şöyle düşünüyorum. Buranın işletmesi, Çin’den malları getiren firmaya verilmiş. Bunlarla ilgili ihaleye fesattan dolayı şikayetlerimizi yaptık. Ve bu şahsa herhalde biraz ısrar edilmiş. Çünkü beş defa edilip, kimse tutmayınca; altıncısı bu şahıslara verilmiş. Gerçekten Sayın Gökçek, buranın korunmasını isteseydi, iflas eden ve çalışmadığı için pandemiden önce burayı kapatan şahsa, ‘bırak belediyeye devret’ deseydi ve güzellikle bize verselerdi, bugün burası bu halde olmayacaktı. Ayrıca 50 bin lira teminatla tedbir veren hakim hakkında da HSK’da suç duyurusunda, o tarihte bulunduk. Dolayısıyla burayı kimler çürüttüyse, inşallah yargı, hepsinden bunun hesabını soracak. Tabii ki yapımındaki işlerle ilgili incelemeler devam ediyor." (ANKA)