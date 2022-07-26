Gökçek'ten Ankapark açıklaması: Kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna, vizyonsuz Mansur Yavaş perişan etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski başkanı Melih Gökçek, tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlandı. Gökçek, mevcut başkan Mansur Yavaş'ın Ankapark'a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Ankapark'ı kendi döneminde yaptıran Gökçek, 'parkın maliyetinin 801 milyon dolar' olduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Ben orayı yaptım, çalışır vaziyette teslim ettim. Ama kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna, vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti" diyen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"801 milyon dolar lafı külliyen yalandır. Ankapark 400-450 milyon dolara mâl oldu.

Ben kaç defa Mansur Yavaş’ı davet edip 'Gel televizyonda bu para meselesini tartışalım, millete yalan yanlış bilgiler verme' dedim. Ama adam kaçıyor.

Buranın tek sorumlusu yok. Burada ilk cinayeti işleyen Mustafa Tuna’dır. Burayı tahrip eden Mansur Yavaş yönetimidir.

Buradan çalınan malların büyük bir ekseriyetini içerideki görevliler yaptı. Bu dinozor 15 gün önce sağlamdı. Bu dinozoru Mansur Bey’in taraftarları parçaladı.

Mansur Yavaş burayı çalıştırtmaz. Çünkü çalıştırtırsa AK Parti’ye yazar, Melih Gökçek’e yazar.

Benim hedefim Ankara’ya turist çekmekti.

Ben belediye başkanı olsam fakir fukarayı buraya bedava sokarım. Ben belediye başkanı adayı olsaydım, her gün oraya 5 bin fakir fukara çocuğun oraya ücretsiz gireceğini temin edeceğimi söyleyecektim. Etrafımdaki herkes bilir bunu söylediğimi.

Ben orayı yaptım, çalışır vaziyette teslim ettim. Ama kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna, vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti."