Mansur Yavaş açıkladı: Kızılay Hatay'a boş giden kamyonlara çadır yüklememiş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yavaş Kızılay'dan çadır satın almadıklarına ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Kızılay'dan çadır satın almadım ama başka yerlerden satın almakta çok güçlük çektik. Hangisine gitsek, hepsinin AFAD tarafından bağlandığını söylediler. Zorlukla temin ettiğimiz 3 bin çadırı dağıttık. Halen yaptırmaya devam ediyoruz ama Kızılay'dan almadık. Sabah 06.00 birinci günü afad toplantısı yapıyoruz. Toplantı esnasında Kızılay da var. 35 kamyonumuz Hatay'a gidiyor. 'Boş gitmesin Kızılay'ın çadırını gönderelim' dedik. 'Çok iyi olur' dediler. Ama kendilerinden geri dönüş almadık. Bu kamyonlar maalesef boş gittiler."

'Belediyeler vasıtasıyla çok çabuk ulaştırabilirlerdi'

Yavaş şunları kaydetti:

"Ellerinde çadır varsa çok daha çabuk Hatay'a götürmüş olacaktık. Kamyonlarımız boş gidinceye kadar götürürdük. Kızılay'ın ya da AFAD'ın elinde 150-200 bin çadır hazır olması gerekir. Bunu da belediyeler vasıtasıyla çok çabuk ulaştırabilirlerdi. Hatay'da inanılmaz çadır talebi vardı, hala var. Kahramanmaraş'ta da çadır talebi var. Çadırkentler kuruluyor. Ama bu çadırkentlerin ne kadar devam edeceği konusunda tereddüt var. İnsanlar evlerinin yakınında bulunmak istiyor. Şu anda söz verdiğimiz ve telefon numarasını alıp temin ettikçe yerine ulaştıracağımız Kahramanmaraş'taki çadır sayısı 2 bini geçmiş durumda."

'Arama kurtarma çalışmaları esnasında kavga çıktı'

Yavaş açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay'ı anlattım, boş gidiyor kamyonlarımız. Cevap yok, dönmüyorlar. Halbuki biz orada kendi reklamımız yapılsın demiyoruz. Elbette orada üniforma görülmesi oradaki görev yapan insanlara şevk veriyor. Oraya giden 3 bin 700 personelimizin birçoğu gönüllü ve istekleri üzerine gidiyor. Bu insanların şevkini kırmamak lazım.

Her yerde yaşanan başka bu tip görüntüler var. Enkaz çalışmaları var, inşallah onları yayınlarız. Daha önceki depremde polis jopuyla alındılar oradan 'çabuk terk edin' diye. 'Biz çıkardık' moduna giriyorlar.

Enkaza gelen sağlıkçılara kimse bir şey diyemez ama başka üniformalılar gelince yanlış oluyor. Resmen arama kurtarma çalışmaları esnasında kavga çıktı. Görüntüleri var elimde ama bunları sonra paylaşalım.

Bizim ekiplerimiz Hatay'da bir sürü iş makinalarımız gitmişti. Hava alanındaki molozları kaldırılmasını istemişler. Bizimkiler molozları kaldırıyorlar. Biz de tweet attık, Hatay Havalimanı'nın açılması çalışmalarına başlattı, ekiplerimiz hava alanı molozlarını temizliyor, diye. Bunun üzerine İGA isimli şirket, biz Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz, temizliyoruz diye tweet atıyor ve bizim belediye logolarını göstermiyor. Bunun üzerine tartışma başladı.

Bizden sonra Etimesgut Belediyesi kamyonları geldi. Daha sonra 'siz kimsiniz, havaalanı yapmak ne haddinize' dedi. Havaalanında büyükşehirler artık tamiratları kendileri yapıyor. Sonuçta İGA şirketi geldi onardı, gitti. Keşke ilk gün başlasalardı. Buradaki emek hırsızlığı insanı üzüyor. Neden büyükşehir logosundan korkuyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'nin, Mansur Yavaş'ın şahsı malı değil ki, kamu kuruluşu."

Hükümete yönelik protestolar

Hükümete yönelik protestolara ilişkin de konuşan Yavaş şunları söyledi:

"Önümüzde anayasa var. Protesto herkese tanınan hak. Ben hakarete karşıyım. AİHM, politikacıları bizleri de dahil, bizlere binlerce hakaret yapılıyor. AİHM kararları gösterilerek politikacılar, toplumun önde olan sanatçılar ve kişiler bunlara katlanmak zorundalar diye kararı var.

Bence tezahüratlara çok müdahale etmemek lazım. Hakaret olmamalı, eğer bu protestolar şu veya bu şekilde önlenirse bunlar başka türlü patlar. Avrupa'ya karşı, dünyaya karşı sanki böyle hiçbir şeye izin vermeyen toplum, devlet gibi gösterileceğiz."

Seçimler

Seçimler ve aday konusunda ise Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu 6'lı Masa'nın konusu. 6'lı Masa en uygun kararı verecektir. Daha önce görüşlerimi belirttim. Onun üzerine tekrar bir şeyi söylemeye gerek yok. Ne karar verilirse biz o karara uyacağız. Sayın genel başkanlar, sayın Kılıçdaroğlu, sayın Akşener'in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil, böyle bir şeye girmem asla."