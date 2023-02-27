Kızılay'ın bağış kampanyasını seslendirmişti: 'İnsanlığımdan utanıyorum'

Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü günü deposundaki çadırları bölgeye göndermeyip Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne ve AFAD'a parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepkiler büyüyor. Aynı zamanda Kızılay'ın AHBAP'a gıda satışı yaptığı da ortaya çıkmıştı.

Kızılay'ın bağış kampanyasında gönüllü seslendirme yapan sanatçı Metin Belgin de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Şimdi insanlığımdan utanıyorum, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Belgin paylaşımında şunları belirtti:

"Böyle şeyleri dillendirmeyi sevmem, ama depremin ardından Kızılay bağış kampanyası için (ücretsiz) seslendirme yapmamı istedi. Ayrıştırıcı olmamak, katkıda bulunmak insanlık görevimdi, kabul ettim. Şimdi insanlığımdan utanıyorum, yazıklar olsun"