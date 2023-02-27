AHBAP'a çadır ve gıda satan Kızılay'ın Başkanı Kınık'tan 'satış' açıklaması

11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde dayanışma ve yardımlaşmaya dayalı sivil toplum kuruluşu olan AHBAP'a depremzedeler için çadır satması tepki çeken Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık, dün yaptığı açıklamada "Büyütülecek bir hadise değil. Günün sonunda vatandaşımıza hizmete gitmiş" demişti. Kınık bugün bir açıklama daha yaptı.

Dün CNN Türk'e konuşan Kınık, "AHBAP çadır ithal etseydi, bizim maliyetine verdiğimizin 2 katına almak durumunda kalacaktı. Büyütülecek bir hadise değil. AHBAP bizden almasaydı, biz bu çadırları AFAD'a verecektik" demişti. Bugün ise AFAD'ın da Kızılay'dan parayla çadır satın aldığı ortaya çıktı. Aynı zaman da AHBAP'a gıda da satıldığı öğrenildi.

'Kızılay'a teslim edilen bağışlar satılmamaktadır'

Sosyal medya hesabı Twitter'dan da paylaşım yapan Kızılay Başkanı Kınık "Bağışlar sahiplerine ulaşmakta, satılmamaktadır" açıklaması yaptı.

Kınık şunları söyledi:

"Kızılay Cemiyeti kendisine gelen BAĞIŞLARI ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle SATMAMAKTADIR Basında yer alan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir. Kızılay Lojistik AŞ Afet, İnsani Yardım, Sağlık, Savaş Lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası humaniter sektörün en büyük lojistik firmalarından biridir ve gelirlerinin tamamını insani yardım amaçlı Kızılay Cemiyetine aktarmaktadır. Zor zamanlarda, zor bölgelere, yüksek kapasite ile uluslararası kalite standartlarında tedarik zinciri kurarak destek veren kızılay lojistik şirketimiz Hazır Gıda, Kuru Gıda, Hijyen Setleri, Mutfak Setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb’lerine tedarik etmektedir. Kızılay Lojistik bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyetine de gelir üretmektedir. Kesinlikle KIZILAYA TESLİM EDİLEN BAĞIŞLAR SATILMAMAKTADIR. Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır.

AHBAP ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir. En zor zamanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda temini konusunda uzmanlaşmış kapasitesi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir.