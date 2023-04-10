Mansur Yavaş: 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde "cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" olarak lanse edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına ilişkin olarak TV100'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Sandık günü olan 14 Mayıs'a kadar belediye olanaklarını kullanmayacağını belirten Yavaş, şunları söyledi:

"Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım, izne ayrılacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, bazen de Ekrem Bey'le programlara katılacağız."