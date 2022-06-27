Mansimov: Pistin parasını Tolga Ağar'a zarf içinde verdim

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Yalıkavak Marina iddiaları sonrasında gündeme gelen Mübariz Mansimov, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın hapse girdiğinde kalacağı cezaevini tamir ettirdiği ve yanına helikopter sahası yaptırdığını iddiasını yalanlamasına yanıt verdi.

Ağar iddialara dokuz ay sonra Azerbaycanlı gazeteci Eynulla Fatullayev'in Youtube kanalında yanıt vermiş ve "Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. Bir tanesine cevap vereyim. Cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır. Hangi bir yalanını söyleyeyim çok" demişti.

MHP Aydın İl Başkanı Halık Alıcık ise "Cezaevi komutanı mı, müdürü mü, başsavcı mı aradı, hatırlamıyorum. Bunun üzerine bir firmaya yaptırdım. Devletimiz istedi sonuçta. O gün en güçlü belediye biziz. Yapın dediler, yaptık" diye konuşmuştu.

Halk TV'den İsmail Saymaz bugünkü yazısında "Ancak 'yetkililerin' cezaevine pist yaptırmak için Yenipazar Belediyesi'nden değil de komşu ilçe olan Nazilli'den yardım istemesi, belediyenin de böyle bir masrafa girişmesi izaha muhtaç!" diyerek gelişmeler üzerine Mansimov'u aradığını ve Ağar'ın yanıtını sorduğunu belirtti.

Saymaz yazısında Mansimov'un sorularına verdiği yanıtı şöyle aktardı:

"Ağar, helikopter pistini yaptırdığınızı yalanladı.

Yazık, başka diyecek bir şey yok. O piste ve (Ağar'ın) oğluna para verdim. Yazıklar olsun.

Tolga Ağar’a mı verdiniz?

Evet.

Nerede verdiniz?

Aydın’da ünlü bir pidecide yemek yemeye gittik. Yemek yerken, (Tolga Ağar) "Bir helikopter pisti yapmak lazım" dedi. Arabada para vardı. Korumam getirdi, verdi.

Paket içinde mi?

Zarf içinde.

Ne kadar verdiniz?

Tam hatırlamıyorum ancak 20 bin doların üzerindeydi.

Yanınızda kimse var mıydı?

Dört kişiydik.

O zaman hem belediyeye yaptırmış, hem siz para vermiş oluyorsunuz.

Belediye hesaplarında görünmesi lazım. Onun yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nazilli Belediye Başkanını tanıyorum. En azından bana söylerdi.

Hangi vesileyle tanırdınız?

Mehmet Ağar vesilesiyle. Bir gün marinaya geldi. Orada yemek yedik.

O yaptırmış olsa size söylerdi, öyle mi?

Konu açılmadı. Açılsa söylerdi. Ağar terör suçundan cezası onanmış bir insan. Onun için hangi belediye başkanı pist yapar? Bir kişi için pist yapılır mı ya? Diyelim, belediye yaptırmış. Demek ki yalancı, hırsız bunlar. Belediyeye de yalan söylemişler. Hem ondan, hem benden para alıyorsa başka nasıl açıklayabiliriz ki?

Ağar diyor ki, 'Bütün iddiaları yalan.'

Neyim yalan? Dediklerimin yalan olduğunu tek tek söylesin. İsterseniz Sivil Havacılık'tan görürsünüz. O piste benim helikopterimden başkası gitmemiş. Bir defa rahmetli Mustafa Koç, bir de Ferit Şahenk. Kalanlar hep benim helikopterim.

Sadece siz mi gidiyordunuz?

Ben gidiyordum. Başka gitmek isteyenler de kullanıyordu. Helikopter Bodrum’daydı.

Tanınan insanlar var mıydı gidip gelen?

Bir sürü... İhsan kalkavan kaç defa yanına gitti. Söylesin neden geldiğini?

Sedat Peker, Gülen'in Ağar'a gönderdiği yedi kitap ve bir mektuptan söz ediyor.

Bir kitap geldiğini biliyordum.

Mektup?

Sanki vardı öyle bir şey. Ben şöyle bir şey biliyorum: Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit'i FETÖ’den görevden aldılar. (Ağar'ın) Onun için PETKİM'den avukatlık işi istediğini biliyorum.

İşe mi yerleştirdi?

İşe değil de avukatlığı verdiler.

Başka iddialarınız da vardı. Mesela, Ulus'taki evinizi Ağar'a verdiğiniz iddiası.

Ona nasıl itiraz edecek ki. (İkamet) Kaydı buradaydı. Şu anda oturduğum evde. Cezaevine girmeden önce burada oturdu. Cezaevi tadilatı bitince teslim oldu. Hatırlarsınız, cezası onandı, bir ay sonra teslim oldu. Ona itiraz edemez.

Cezaevi tadilatını da yaptırdığınızı iddia etmiştiniz.

Ne masraflar vardı, hepsini ben karşıladım. Beyefendi çıkıp desin ki 'oğlum yaptırdı' veya 'ben yaptırdım.' Kendisi TV’de diyor ki 'emekliliğim, hiçbir şeyim yok.'

Neredeyse yoksul bir hayat yaşadığını söylüyor. Bir de koymuş arkasına Erdoğan ile Atatürk’ün resmini. Kusura bakma, 'h...' derim.

Benim hakkımda zaten ne diyecek ki, ben çıkıp söyledim ona kalmadan. Zaten kabul ediyorum onunla Pensilvanya’ya gittiğimi. Ağar kendisine baksın, Türkçe Olimpiyatları'nda Gülen'e övgüler yağdıran bir insan.

Beni yalanlıyor da Peker’i neden yalanlamıyor. Peker diyor ki, 'Mübariz’i öldürmek istedin.' Ağar için şikayette bulundum. Savcılık kapattı. Hukukun doğru düzgün işlediği bir devlette bunu sorgularlar. Arkadaş, İçişleri ve Adalet bakanlığı yapmışsın. Eğer birşey gizleniyorsa bu suç değil mi? Ben diyorum, çıkıp konuşsun. Yüzlerce FETÖ övgüsü var. Mübariz’in bir tane göstersinler."