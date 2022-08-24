Manş Tüneli'nde yüzlerce yolcu 5 saat mahsur kaldı

Fransa ile İngiltere'yi denizden demiryoluyla birbirine bağlayan Manş Tüneli'nde (Eurotunnel) yüzlerce yolcu Salı günü 5 saat deniz altı seviyesinde mahsur kaldı.

Fransa'nın Calais kentiyle İngiltere'nin Folkestone kasabası arasında 24 saat tren seferlerinin yapıldığı Manş Tüneli'nde Salı günü Calais'den yola çıkan bir tren arıza üzerine durdu.

Arızanın incelendiği anonsu yapılmasının ardından yolcular yaklaşık bir buçuk saat trende bekletildi. Bu süre sonunda trenden tahliye edilen yolcular bir başka trene bindirilmek üzere 10 dakika boyunca tünelde bavullarıyla yürümek zorunda kaldıklarını aktardı. Yolcular arasında paniğe kapılıp fenalaşanlar olduğu bildirildi.

Tünel yönetiminden yapılan ilk açıklamada trende arıza meydana geldiği belirtilirken daha sonra yapılan açıklamadaysa trenin alarmlarının devre dışı kaldığı, bunun da araştırılması gereken bir durum olduğu kaydedildi.

Tünelde bir süre yürüdükten sonra bir kargo trenine bindirilen yolcular Folkestone'a ulaştırıldı.