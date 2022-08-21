İngiltere'de liman işçileri 8 günlük greve hazırlanıyor

İngiltere'nin en büyük konteyner limanı olan Felixstowe'daki bin 900'den fazla işçi, ticaret ve tedarik zinzirlerini 8 gün boyunca durdurarak bugünden itibaren greve başlayacaklar.

Hayat pahalılığının baskısının iyice hissedilmeye başlandığı İngiltere'nin doğu kıyısındaki Felixstowe'daki liman işçileri, adil ve yeterli ücret artışı talep ediyorlar.

Reuters'in haberine göre, Felixstowe'un operatörü Hutchison Ports işçilere yüzde 7 maaş artışı ve 500 poundluk (yaklaşık 10 bin 600 lira) ikramiye teklifinde bulundu. Liman operatörü şirketi, teklifin "adil" olduğunu iddia etti.

Şirketin teklifi enflasyonun altında

The Unite sendikasının yetkilisi Bobby Morton yaptığı açıklamada, "Grev eylemi, tedarik zincirine büyük bir aksamaya neden olacak. İngilter'nin tedarik zincirinde büyük şok dalgaları yaratacaktır, ancak bu anlaşmazlık tamamen şirketin kendi eseridir. Şirket üyelerimize adil bir teklif yapmak için her fırsata sahipti, ancak bunu yapmamayı seçti" diyerek şirketin teklifinin yeterli olmadığını ve olası sorunlardan şirketin sorumlu olacağını vurguladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, şirketin teklifinin ülkedeki enflasyon oranının altında olduğu belirtildi.

Haberde, grevin İngiltere taşımacılık sektöründe ve tedarik ağında büyük bir etkisi olacağı, gecikmelerin kaçınılmaz olduğu bildirildi.

İngiltere'de enflasyon çift hanelere ulaştı

İngiltere'nin bu ay açıkladığı enflasyon yüzde 10'u geçerken, enflasyon oranı Şubat 1982'den beri en yüksek seviyesinde. İngiltere'de gelecek sene enflasyonun yüzde 15'i bulabileceği tahmin ediliyor.

Ülkede artan fiyatlar ve hayat pahalılığı yaz boyunca grevlere neden olmuştu. Şirketler, işçilerin ve sendikaların zam taleplerini karşılayacak teklifler yapmaktan kaçınıyorlar.