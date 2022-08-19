İngiltere'nin başkenti Londra'da demiryolu işçileri greve çıktı

İngiltere'de demiryolu işçileri maaşlarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları aralıklı grev sürüyor.

Ülke genelinde demiryolu işçileri dün bir kez daha greve çıktı.

Bugün de başkent Londra'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyenler kapalı metro duraklarıyla karşılaştı. Londra’da bulunan birçok metro istasyonu tren seferlerini durdururken, işlerine gitmek isteyen Londralılar otobüs ve bisiklet kullandı.

Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası (RMT) tarafından başlatılan eylemlerin yıl boyunca belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Demiryolu işçileri ülke genelinde yarın da grevde olacaklar.