İngiltere sağlık sektörü uyardı: Faturalara müdahale edilmezse bu kış çok insan ölebilir

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Konfederasyonu tarafından ilk kez enerji fiyatlarına ilişkin bir uyarı yayımlandı.

Hükümeti, artan enerji faturalarına karşı önlem almaya çağıran konfederasyon liderleri, aksi durumda insanların evlerini ısıtamamaları yüzünden büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşacağını, ölümlerin artacağını dile getirdi.

NHS Konfederasyonu Başkanı Matthew Taylor yaptığı açıklamada konutların yeterince ısıtılamamasına bağlı ölümlerin yılda 10 bin olduğuna ilişkin araştırmayı örnek verdi. Bu kış artacak enerji faturalarıyla bu sayının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Taylor artan doğalgaz ve elektrik faturaları nedeniyle yaşanacak "yakıt yoksulluğu"na karşı hükümetin acil önlem almasını istedi. Aksi durumda halihazırda Covid-19 nedeniyle yük altındaki sağlık hizmetlerine talebin artacağını dile getiren Taylor bunun halk sağlığında acil duruma yol açacağını kaydetti.

"Ülke insani bir krizle karşı karşıya" diyen Taylor "Pek çok insan, evlerini ısıtmak için öğün atlamak ile soğuk, nemli ve çok hoş olmayan koşullarda yaşamak arasında korkunç bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Bu da ülke çapında hastalık ve hastalık salgınlarına yol açabilir ve sağlık eşitsizliklerini artırabilir, çocukların yaşam şanslarını kötüleştirebilir ve yerel topluluklarda silinmez bir iz bırakabilir" ifadelerini kullandı.

Bakanlara mektup gönderen NHS liderleri diğer yaşam maliyeti baskılarını yanısıra hızla yükselen enerji fiyatlarının insanları evlerini ısıtmak ile gıda ve diğer temel harcamaları azaltmak gibi imkansız seçeneklerle karşı karşıya bırakacağını kaydetti.

Mektupta hükümetin gelecek hafta yeni enerji fiyat sınırına ilişkin kararından önce buna en çok ihtiyacı olan haneler için ayrıntılı bir destek paketi hazırlaması talep edildi. Faturaların yüzde 82 artması beklenirken, hükümetin Nisan ve Ekim ayları arasında aylık taksitler halinde ödenen 400 sterlin sağlama politikasının yetersiz olduğuna dikkat çekildi.