Enflasyon işçileri vuruyor: İngiltere’de ücretlerde rekor gerileme

Dünyada artan enflasyonun işçi sınıfı üzerindeki yıkıcı etkileri ortaya çıkmaya başladı.

Enflasyonun 40 yılın ardından ilk kez çift haneye yükselerek yüzde 10,1 olduğu İngiltere’de, reel ücretlerdeki gerileme rekor düzeye ulaştı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde temel reel ücretler yüzde 3 düştü. Bu, karşılaştırılabilir kayıtların tutulmaya başladığı 2001'den bu yana görülen en hızlı düşüş.

Düzenli ücretlerdeki büyüme yüzde 4,7’de kalırken enflasyondaki yükselişin hanehalklarının içinde olduğu mali zorluğu daha da artırması bekleniyor. Üstelik sözkonusu veriler henüz enerji faturalarında keskin yükselişin beklendiği Ekim ayından önce kaydedildi.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’ın haberine göre, düzenli ücret seviyelerinin kamuda daha az artması kamu emekçilerinin yaşam maliyeti krizinden çok daha fazla etkilendiğini gösteriyor.

İş piyasası büyürken reel ücretler düşüyor

Gazeteye konuşan Resolution Vakfı’ndan kıdemli ekonomist Nye Cominetti, reel ücretlerdeki düşüşün 1977’den bu yana muhtemelen en büyük düşüş olduğunu söyledi. Cominetti’ye göre bu gerileme güçlü ücret artışına ve canlı iş piyasasına karşın ücret anlaşmalarının çok az güçlenmesi sonucu ortaya çıktı.

Emekliler iş aramaya başladı

Hayat pahalılığı ve ücretlerdeki gerileme nedeniyle emekliler de yeniden iş aramaya başladı. Yayımlanan verilere göre İngiltere’de yeniden iş aramaya ve çalışmaya başlayan 65 yaş üzeri emekli sayısı yılın ikinci çeyreğinde önceki döneme göre yüzde 13,6 artarak 180 bine ulaştı.

İşçi sınıfı hareketleniyor

İngiltere’de yaklaşık 5,5 milyon üyeye sahip 48 sendikayı temsil eden Sendikalar Kongresi (TUC) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada reel ücretlerde olası aşınmanın yaşam standardında yol açacağı kayıplara ilişkin uyarmıştı.

Nitekim ülkede işçi sınıfındaki hareketliliğin önemli bir boyutunun da bu durumla ilgili olduğu görülüyor.

18 ve 20 Ağustos tarihlerinde bir kez daha iş bırakacak olan demiryolları işçilerinin grevleri devam ettiği İngiltere'de yeni sektörlerden de grev sinyalleri geliyor.

Ülkede 115 binden fazla posta işçisi, yüzde 5,5’lik ücret artışını reddederek bu ay greve çıkmaya hazırlanıyor.

Onları yüzde 3’lük artışı kabul etmeyen ve yüzde 5’in üzerinde artış talep eden 500 bine yakın hemşirenin grevi de izleyebilir.

100 yılın en büyük düşüşü bekleniyor

TUC tarafından yapılan analizde, İngiltere’de maaş artışlarının bu yılın sonunda enflasyonun neredeyse yüzde 8 gerisine düşebileceği ve bunun reel ücretlerde 100 yılın en büyük düşüşüne işaret ettiği belirtilmişti.

İngiltere Merkez Bankası’nın yılın son çeyreğinde yüzde 13 enflasyon beklentisini hatırlatan TUC, ücretlerde yıl sonuna kadar yalnızca yüzde 5,25 artış beklenirken bu durumun yaşam standartlarında yüzde 7,75 ile benzeri görülmemiş bir oranda düşüş anlamına geleceğini vurgulamıştı.

İşçilerin 1920'lerden bu yana enflasyona göre ücretlerde bu kadar şiddetli ve uzun süreli bir düşüş yaşamadığını kaydeden TUC'a göre, İngiltere’de yüksek oranda reel ücret gerilemeleri iki dünya savaşının etkileriyle yaşandı. Bu oranlardan ilki 1922 yılının son çeyreğinde yüzde 13,3 ve ikincisi 1940’ın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 idi.

TUC Genel Sekreteri Frances O'Grady ise hükümetin bu duruma acil müdahale etmesi gerektiğini belirterek “Muhafazakar parti liderini seçmeyi bitirene kadar bir ay daha beklemeyin” dedi.