Manisa'daki orman yangınında 2 gözaltı

Manisa'da Kırsal Karayağcı Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında anız ateşinden yangın çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, yakındaki ormana sıçradı. Engebeli arazideki yangın büyüyerek, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye ilk olarak 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı ve 15 arazöz gönderildi.

Bölgedeki yerleşim yerleri ise itfaiye ekiplerince tedbir amacıyla korundu. Karayağcı ve Kayacık mahallelerindeki 12 ev ile 320 küçükbaş ve 80 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Ekipler alevleri 21.00 sıralarında kontrol altına aldı.

DHA'nın haberine göre, saat 07.00 sıralarında yaklaşık 17 saatte tamamen söndürülen yangında, valilikten yapılan açıklamaya göre 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Öte yandan jandarma ekipleri, anız ateşiyle yangına sebebiyet verdikleri ileri sürülen çiftçiler İdris Ç. ve Bilal Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.