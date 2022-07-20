'İhalesiz ilansız sahilleri yağmalayan Muçev'in ayrıcalığı nedir?'

İYİP Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında MUÇEV Vakfı’na 10 yıllığına verilen 160 dönümlük günübirlik kullanım alanına ilişkin sözleşmenin kısa bir süre sonra mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen MUÇEV'in buradaki işletmecilerden kira bedeli istemesini, bir soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

Hasan Subaşı MUÇEV’in bir vakıf değil limited şirket olduğunu hatırlatarak, “Muğla Valiliği Muğla'ya Hizmet Vakfı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) ortak kuruluşu olan MUÇEV Tur. Tic. Ltd. şirketidir. Bugüne kadar uygulamalardan anlaşılacağı üzere bu şirket Ege ve Akdeniz kıyılarını ihalesiz, pazarlıksız, denetimsiz biçimde talan etmektedir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti. arasında 07.10.2020 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile Manavgat İlçesi Çolaklı Mahallesi Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde, 159.680,59 metrekare yüz ölçüme sahip alanın günübirlik kullanım amaçlı 10 yıl için kiraya verildiğini hatırlatan Hasan Subaşı, gelişmeleri şöyle dile getirdi:

Vatandaşlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin başlattığı hukuki mücadele sonucunda Ankara 9. İdare Mahkemesi 11.11.2021 tarih ve 2021/1681 Esas ve 2021/2026 Karar sayılı kararı ile devir işlemi iptal edilmiş, bu yerin Muçev tarafından tahliye edilmesine ve Bakanlığınız tarafından teslim alınmasına hükmedilmiştir. Bu karar doğrultusunda Bakanlığınızın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 10/12/2021 tarihinde bu Özel Çevre Koruma Bölgesi içine yer alan günübirlik kullanım alanını teslim almıştır”

'Hiçbir hizmet vermedi, sözleşme yapmadı'

MUÇEV şirketinin, bu alanı yaklaşık 1 yıl süreyle elinde bulundurduğunu ancak hizmetinin söz konusu olmadığını dile getiren Hasan Subaşı, MUÇEV’in bölgedeki site ve otellere bildirimde bile bulunmadan, kira sözleşmesi imzalamadan alan kullanım bedeli talep ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Buna rağmen Muçev, bu bölgede yer alan Site ve Otellere mahkeme bitip, araziyi geri teslim ettikten sonra ‘Şirketimizle kira sözleşmesi imzaladığınız ve herhangi bir alan kullanım bedeli ödemediğiniz tespit edilmiştir. 20.10.2020-19.10.2021 (365 gün) için kullanım bedelini, tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödemeniz gerekmektedir. Aksi halde tüm hukuki yollara başvurulacaktır’ şeklinde ihtar yazısı göndermiştir. Oysa Muçev, hiçbir şekilde site ve otellere sözleşme için başvurmamış, sözleşme yapılmadığı halde afaki rakamları alan kullanım bedeli olarak talep etmektedir. Ayrıca Muçev bir limited şirket olmasına rağmen, çıkarılan bu hukuksuz alan kullanım bedelinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil edileceğini ihtar etmiştir. Bu uydurmaca bir talan düzenidir”

'İhale ve ilan neden yok?'

Anayasa'nın 43. Maddesi uyarınca, sahillerin herkesin eşit ve serbest kullanımına açık olan ve kamu yararına kullanılması zorunlu olan alanlar olduğunu hatırlatan Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “Anayasa hükmü ile Haksızlığı İdare Mahkemesinde tespit edilen ve iptal edilen işleme rağmen, Muçev, kendisine verilen hangi yetkiyle istediği koruma bölgesini, sahilleri, limanları ihalesiz-ilansız kiralayabilmekte ve buna rağmen buradaki kıyılardan faydalanan vatandaşlarımızdan meşhur ‘Deli Dumrul’un hesabı geçenden 5 akçe geçmeyenden 10 akçe’ benzeri bir uygulamayla alan kullanım bedeli talep etmektedir. Bu haksız, hukuksuz ve dayanaksız uygulama hakkında Bakanlığınızın gerekli inceleme işlemlerini başlatarak müdahil olması, sorumluların tespit edilmesi ve bu haksızlığa son verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.