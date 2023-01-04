Manisa'daki kadın cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Manisa'da iki eşini katleden Necati Akpınar, son olarak birlikte yaşadığı 48 yaşındaki Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık 2022 günü katletmişti. Akpınar'ın evine 30 metre mesafedeki metruk binanın girişine çukur kazıp, bağ direği taşımakta kullandığı el arabasıyla Menekşe’nin cesedini buraya taşıyarak gömdüğü ortaya çıkmıştı.

Cinayeti itiraf edip yardım istediği kızı Alev S.'nin ihbarıyla gelen polis ekipleri, saat 21.00 sıralarında metruk evde araştırma yaptı. Araştırmada polis, çukurda Mutlu Menekşe'nin cesedine ulaştı.

Kadınları tehdit ediyormuş

Tutuklanan Necati Akpınar'ın otomobili önünde görüntülü olarak evlenme ilanı verdiği, kendisine zengin görünümü vererek, kandırdığı kadınları tehdit ettiği yönünde hakkında çok sayıda şikayet bulunduğu öğrenildi.

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati Akpınar, akşam evine gittiğinde Mutlu Menekşe'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini ve bu nedenle cesedi gömdüğünü iddia etti.

3 ay önce tanışmışlar

DHA'nın haberine göre, cinayetle ilgili soruşturma sürerken, ortaya yeni detaylar da çıktı. Akpınar'ın, Mutlu Menekşe ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştıkları ve son 1 aydır birlikte yaşadıkları öğrenildi. Menekşe'nin yakınlarına masa başında iş bulduğunu, bu nedenle Manisa'ya gideceğini söylediği, en son ise 30 Kasım 2022 tarihinde WhatsApp'ta online olduğu, sonrasında bir daha yakınlarının kendisinden haber alamadığı öğrenildi. Sosyal medyada hesaplarının kapatıldığı tespit edilen Menekşe'nin telefonunun Akpınar tarafından elinden alındığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Kızından 'işkence' iddiası

Mutlu Menekşe'nin Afyonkarahisar'da oturan iki kızından küçüğü Gaye Yıldız, annesinin işkence yapılarak öldürüldüğünü söyledi. Annesinin cenazesi yıkanırken yanında olduğunu belirten Yıldız, kadının vücudundaki yanık ve kesik izleri ile işkence görüntülerini anlattı.

'Bir kadın cinayetinin daha olmaması adına yıkacağız'

Öte yandan Necati Akpınar'ın 2'si resmi nikahlı eşi 3 kadını öldürdüğü binanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Bina ile ilgili Saruhanlı Belediyesi, yıkım kararı aldı. Soruşturmanın tamamlanması ardından binanın yıkılacağını kaydeden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Saruhanlı ilçemiz kimsenin onaylamadığı ve Türkiye'nin gündeminde olan bir kadın cinayetine daha tanıklık etti. Necati Akpınar'a ait binanın kaçak olduğunu herkes biliyor. Bu bina bağ direği yapan babasının ofis olarak kullandığı bir yerdi. 35 yıl önce yapılan bina, üzerine yapılan düzenleme ile tek odalı bir eve çevrildi. Bir kadın cinayetinin daha olmaması adına yıkacağız. Bu evde zaten daha önce 2 cinayet işlediği için uzun yılar cezaevinde kaldı. Orası kapalıydı. Belediye olarak binanın yıkımı için karar alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasını tamamlaması ardından binayı yıkacağız" dedi.

Necati Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ise ütüyle öldürdüğü belirtildi. Akpınar'ın 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği ifade edildi.

'3,5 yıl daha cezaevine olması gerekirken iyi hal indiriminden yararlandı'

Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, Menekşe'nin öldürülmesiyle ilgili açılacak davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Manisa Barosu Başkanı Avukat Ümit Rona, mevcut infaz yasasının yeterli olmadığını ve özellikle kadınlara karşı işlenen cinayette değişmesi gerektiğini belirterek, "Necati Akpınar için mevcut İnfaz Yasası kapsamında bir değerlendirme yapıldığı görülmektedir. 1984 yılındaki cinayetiyle ilgili almış olduğu cezanın tahliyesi ve sonrasında 1999 yılında çıkan afla birlikte cezası silindi. 2003 yılında işlediği cinayette ise o dönemki 657 sayılı İnfaz Yasası'nda 1 bölü 2 yatar ve ayda 6 gün hesabıyla 17 yıllık bir hapis cezası aldı. Son olarak ise Covid-19 izniyle tahliye olduğu görülmektedir. Tahliye olduğu döneme bakıldığında eski iyi hal indirimine göre tahliye edilmiş. Bu dönem itibarıyla, yeni iyi hal döneminde gerçekleşen bir tahliye hususu değil. Bizim burada tartışmamız gereken İnfaz Yasası'nın ne için böyle olduğudur. İnfaz Yasası'nda özellikle kadın cinayetlerinde daha ayrıcalıklı bir düzenleme yapılması zorunludur. 3,5 yıl daha cezaevine olması gerekirken iyi hal indiriminden yararlanıp, Covid-19 nedeniyle tahliye edildi" dedi.