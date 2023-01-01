Manisa'da kadın cinayeti: Üç defa evlendi üç eşini de katletti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahla 'evlendiği' eşini öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen 57 yaşındaki Necati A. gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; Necati A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğer eşini ise ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Necati A.'nın iki yıl önce Kovid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık üç aydır 48 yaşındaki Mutlu Menekşe ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü saat 15.00 sıralarında yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından olay yerinde yapılan çalışmada Menekşe'nin cesedi bulundu.

Başında darp izi bulunan Mutlu Menekşe'nin cesedinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi beton direk taşımak için kullanılan el arabasıyla 30 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında etrafta kimse olmadığı sırada taşıyarak kazdığı çukura gömdüğü tespit edildi.

Cinayetler 19 yıl arayla işlendi

Necati A.'nın ilk eşi Emine A.'yı 1983 yılında bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma A.'yı ise 2003 yılında ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Necati A.'nın ayrıca sosyal medya hesabından sürekli sekreter ilanı verdiği ve iki yıl içerisinde evine gelen yaklaşık 20'ye yakın kadına şiddet uyguladığı öğrenildi.