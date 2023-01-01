Amasya'da kaybolan 83 yaşındaki kadın ölü bulundu

Amasya'nın Taşova ilçesinde, iki gündür haber alınamayan 83 yaşındaki Fadik Biçer'in cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Karabük köyündeki evinden 30 Aralık'ta ayrılan Biçer'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Son olarak köy çıkışında görüldüğü tespit edilen Biçer'i bulmak için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile köy sakinleri katıldı.

Ekipler tarafından aranan Biçer'in cesedi, köye yakın bir tarlada bulundu.

Biçer'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. (AA)