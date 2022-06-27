Manisa'da yeni çevre felaketi: Sulama kanalı zehir saçıyor

Yüksek radyasyon ölçümleriyle gündeme gelen Manisa yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Karaali Köyü’nün tarımsal sulamada kullanılan sulama kanalına bası sanayi kuruluşları tarafından siyanür ve sülfür atıkları bırakıldığı iddiaları üzerine CHP Manisa Milletvekli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli bölgede incelemeler yaptı.

Bölgede çiftçilik yapan çiftçilerin vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Bakırlıoğlu ve Mersinli köy halkıyla birlikte açıklamalarda bulundu.

Vatandaşın yıllardır yaptıkları şikayetlere sonuç alamadığı öğrenilirken, Bakırlıoğlu "Burasının sulama kanalı olmasında rağmen sanayi atıklarının buraya nasıl deşarj edildiğini anlamak mümkün değil. Buna nasıl izin veriliyor? Gördüğümüz manzara gerçekten çok vahim. Kanaldan su akmıyor. Simsiyah bir sıvı akıyor" dedi.

'Atıkları gece yarısından sonra kanala boşaltıyorlar'

Öte yandan bölgede özellikle gece yarısından sonra atıkların kanala boşaltıldığı ifade edildi. Bölge sakinleri 50 yıl önce tarımsal sulama amacıyla yapılan bu kanalda yüzdüklerinden, balık tuttuklarından, hayvanlarını burada suladıklarından, bağlarını bahçelerini bu suyla suladıklarından hatta içme suyu olarak kullandıklarından bahsetti.

Ağır koku ve yayılan gazlar nedeniyle kanala yaklaşmanın bile tehlikeli hale geldiğini belirten Bakırlıoğlu, "Gediz havzası tarımsal üretim açısında önemli bir bölge. Manisa’da çok ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Maalesef bugüne kadar hiçbir önlem alınmamış. Burada sadece atık sularını kanala deşarj eden sanayi kuruluşları değil, kontrol ve denetimle görevli kamu kurumları da doğrudan sorumludurlar. Bu felakete sebep olanların bir an önce tespit edilmesi ve hak ettikleri cezayı almaları gerekiyor" diye konuştu.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikanın çalışanları gece molaya çıktıkları esnada sulama kanalından gelen gazdan zehirlenmişti.