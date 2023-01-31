Manisa'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam

Manisa ve ilçelerinde toplu taşıma ve taksi ücretlerine ortalama yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zam kararını duyuran Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, zammın Manisa merkez başta olmak üzere 15 ilçede geçerli olduğunu duyurdu.

Manisa ve ilçelerinde yeni zamlı toplu taşıma tarifesi şöyle:

Merkez Yunusemre ve Şehzadeler ile Soma, Salihli, Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da da tam 9,75, öğrenci 6,50, paralı binişler 12 lira,

141 No'lu Kampüs taşımacılığı tam 11,25, öğrenci 7,25, paralı binişler de 13 lira.

Manisa'daki zamlı taksi ücretleri şu şekilde oldu: