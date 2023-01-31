Dayanışma Meclisi 28 ayrı noktada Türkiye’de sosyalizmin güncelliğini tartıştı

Dayanışma Meclisi Aralık ayında başlayan ve Ocak ayı boyunca devam eden Türkiye’de sosyalizmin güncelliğini tartıştığı programında 28 ayrı noktada seminer gerçekleştirdi.
Dayanışma Meclisi Türkiye’nin içinden geçtiği koşullarda düzen siyasetinin emekçi sınıflar için herhangi bir umut vaat eden unsur taşımaması nedeniyle emekçi halka sosyalizm tartışmasını taşıma kararı almıştı. Emekçilerle buluşma mekânı olarak semt evleri ve işçi evleri seçildi.
Ankara, Bandırma, Bursa, Çorum, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen seminerlerde 27 Dayanışma Meclisi üyesi görev aldı ve toplamda bine yakın emekçiye Türkiye’de sosyalist seçenek üzerine bir tartışma sunulmuş oldu.
Program Şubat ayında devam ediyor. 4 Şubat 2023, saat 16.00’da Barış Terkoğlu Kartal UMDER toplantı salonunda Tarikatlar ve Laiklik konusunda konuşacak.
Türkiye’de Sosyalizmin Güncelliği, Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştirilen Toplu Program:
Ankara, Esat Semt Evi
Fatih Yaşlı
Serpil Güvenç
Sosyalizmin güncelliği ve bağımsızlık
18 Aralık 2022 saat 15.00
Ankara, Doğukent Semt Evi
Gamze Yücesan Özdemir
Burçak Özoğlu
Sosyalist Türkiye emekçilere ne getirecek?
18 Aralık 2022 saat 15.00
Bursa, Mudanya Semt Evi
Engin Solakoğlu
Sosyalizm dış politikada ne değiştirecek?
18 Aralık 2022, saat 14.00
Çorum, Bahçelievler Semt Evi
Erhan Nalçacı
Sosyalizm dış politikada ne değiştirecek?
18 Aralık 2022, saat 17.00
İstanbul, Selimiye ve İcadiye Semt Evleri
Atilla Özsever
Zehra Güner
Böyle Gitmez
Biz kazanınca neler değişir?
18 Aralık 2022, saat 15.00
İzmir, Egekent Semt Evi
Doç. Dr. Necati Çıtak
Sosyalizmde sağlık sistemi nasıl olacak?
25 Aralık 2022, Pazar, saat 15.00
Konya, Fatih Işıklar Semt Evi
Aslıhan Çakaloğlu
Kadının kurtuluşu mümkün mü? Eşitlik ve özgürlük nasıl sağlanacak?
24 Aralık Cumartesi, Saat 16.00
Ankara, Eryaman Semt Evi
Ali Rıza Aydın
Tarikatlar ve laiklik
25 Aralık, saat 14.00
Ankara, Cebeci Semt Evi
Prof. Dr. Mustafa Türkeş
NATO ve ABD askeri üsleri Türkiye’nin kaderi mi?
25 Aralık 2022, saat 15.00
İstanbul, Kadıköy Semt Evi
Oğuz Oyan
Türkiye ekonomisi ne durumda?
25 Aralık 2022, saat 18.00
İstanbul Koca Mustafa Paşa Semt Evi
Mustafa Kemal Erdemol
Emekçiler için laiklik
7 Ocak 2023, saat 19.00
Eskişehir, Vişnelik Semt Evi
Prof. Dr. Erhan Nalçacı
Sağlıkta sosyalist çözüm
7 Ocak 2023, saat 14.00
Ankara, Sincan İşçi Evi
Kaya Güvenç
Asgari ücret sorunu ve sosyalizm
8 Ocak 2023, saat 14.00
Ankara, İncirli Semt Evi
Suat Özeren
Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de emekçilerin durumu
8 Ocak 2023, saat 14.30
Ankara, Esat Semt Evi
Turhan Çakar
Melih Yeşilbağ
Türkiye’de açlık, yoksulluk ve çözüm önerileri
8 Ocak 2023, saat 15.00
Balıkesir, Bandırma Koca Yusuf Semt Evi
Engin Solakoğlu
Sosyalizm dış politikada ne getirecek?
14 Ocak 2023, saat 14.00
Ankara, Ayrancı Semt Evi
Prof. Dr. Ekin Oyan Altuntaş
Türkiye’nin emperyalizme bağımlılığı nasıl sonlanacak?
15 Ocak 2023, saat 14.00
Ankara, Sokullu Semt Evi
Serpil Güvenç
Tarikatlar ve laiklik
15 Ocak 2023, saat 15.00
Ankara, Batıkent Semt Evi
Serhat Salihoğlu
Sendikalar işçi sınıfı ve sosyalizm
21 Ocak Cumartesi, Saat 18:00
İstanbul, Dördüncü Levent Semt Evi
Aydemir Güler
Seçimlere giderken sosyalist seçenek
21 Ocak 2023, saat 17.00
İzmir, TKP Bornova Bürosu
Fatih Yaşlı
Türkiye tarikatların etkisinden nasıl kurtulur?
21 Ocak 2023, Saat 19.00
Ankara, Sokullu Semt Evi
Aziz Konukman
Asgari ücret ve Türkiye Ekonomisi
22 Ocak 2023, saat 15.00
Ankara, Küçükesat Semt Evi
Derman Boztok
Sağlık hakkı, toplumcu sağlık ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi
22 Ocak 2023, saat 15.00
İzmir, Çeşme Semt Evi
Ali Rıza Aydın
Tarikatlar ve laiklik
22 Ocak 2023, Pazar, saat 16.00
İstanbul, Dudullu İşçi Evi
Sinan Odabaşı
Küba’da sosyalizm
22 Ocak 2023, saat 17.00
İstanbul, Sarıyer Büyükdere Semt Evi
Cangül Örnek
Yoksulluk sosyalizmde sonlanacak mı?
22 Ocak 2023, saat 16.00
Ankara, Seyranbağları Semt Evi
Suat Özeren
Yoksulluk, eşitsizlik ve sosyalizm
28 Ocak 2023, saat 15.00
Ankara, Aydınlıkevler Semt Evi
Serdal Bahçe
Burçak Özoğlu
Emekçi halkın durumu sosyalizmde nasıl değişecek?
29 Ocak 2023, saat 15.00