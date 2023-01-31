Dayanışma Meclisi 28 ayrı noktada Türkiye’de sosyalizmin güncelliğini tartıştı

Dayanışma Meclisi Aralık ayında başlayan ve Ocak ayı boyunca devam eden Türkiye’de sosyalizmin güncelliğini tartıştığı programında 28 ayrı noktada seminer gerçekleştirdi.

Dayanışma Meclisi Türkiye’nin içinden geçtiği koşullarda düzen siyasetinin emekçi sınıflar için herhangi bir umut vaat eden unsur taşımaması nedeniyle emekçi halka sosyalizm tartışmasını taşıma kararı almıştı. Emekçilerle buluşma mekânı olarak semt evleri ve işçi evleri seçildi.

Ankara, Bandırma, Bursa, Çorum, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen seminerlerde 27 Dayanışma Meclisi üyesi görev aldı ve toplamda bine yakın emekçiye Türkiye’de sosyalist seçenek üzerine bir tartışma sunulmuş oldu.

Program Şubat ayında devam ediyor. 4 Şubat 2023, saat 16.00’da Barış Terkoğlu Kartal UMDER toplantı salonunda Tarikatlar ve Laiklik konusunda konuşacak.

Türkiye’de Sosyalizmin Güncelliği, Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştirilen Toplu Program:

Ankara, Esat Semt Evi

Fatih Yaşlı

Serpil Güvenç

Sosyalizmin güncelliği ve bağımsızlık

18 Aralık 2022 saat 15.00

Ankara, Doğukent Semt Evi

Gamze Yücesan Özdemir

Burçak Özoğlu

Sosyalist Türkiye emekçilere ne getirecek?

18 Aralık 2022 saat 15.00

Bursa, Mudanya Semt Evi

Engin Solakoğlu

Sosyalizm dış politikada ne değiştirecek?

18 Aralık 2022, saat 14.00

Çorum, Bahçelievler Semt Evi

Erhan Nalçacı

Sosyalizm dış politikada ne değiştirecek?

18 Aralık 2022, saat 17.00

İstanbul, Selimiye ve İcadiye Semt Evleri

Atilla Özsever

Zehra Güner

Böyle Gitmez

Biz kazanınca neler değişir?

18 Aralık 2022, saat 15.00

İzmir, Egekent Semt Evi

Doç. Dr. Necati Çıtak

Sosyalizmde sağlık sistemi nasıl olacak?

25 Aralık 2022, Pazar, saat 15.00

Konya, Fatih Işıklar Semt Evi

Aslıhan Çakaloğlu

Kadının kurtuluşu mümkün mü? Eşitlik ve özgürlük nasıl sağlanacak?

24 Aralık Cumartesi, Saat 16.00

Ankara, Eryaman Semt Evi

Ali Rıza Aydın

Tarikatlar ve laiklik

25 Aralık, saat 14.00

Ankara, Cebeci Semt Evi

Prof. Dr. Mustafa Türkeş

NATO ve ABD askeri üsleri Türkiye’nin kaderi mi?

25 Aralık 2022, saat 15.00

İstanbul, Kadıköy Semt Evi

Oğuz Oyan

Türkiye ekonomisi ne durumda?

25 Aralık 2022, saat 18.00

İstanbul Koca Mustafa Paşa Semt Evi

Mustafa Kemal Erdemol

Emekçiler için laiklik

7 Ocak 2023, saat 19.00

Eskişehir, Vişnelik Semt Evi

Prof. Dr. Erhan Nalçacı

Sağlıkta sosyalist çözüm

7 Ocak 2023, saat 14.00

Ankara, Sincan İşçi Evi

Kaya Güvenç

Asgari ücret sorunu ve sosyalizm

8 Ocak 2023, saat 14.00

Ankara, İncirli Semt Evi

Suat Özeren

Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de emekçilerin durumu

8 Ocak 2023, saat 14.30

Ankara, Esat Semt Evi

Turhan Çakar

Melih Yeşilbağ

Türkiye’de açlık, yoksulluk ve çözüm önerileri

8 Ocak 2023, saat 15.00

Balıkesir, Bandırma Koca Yusuf Semt Evi

Engin Solakoğlu

Sosyalizm dış politikada ne getirecek?

14 Ocak 2023, saat 14.00

Ankara, Ayrancı Semt Evi

Prof. Dr. Ekin Oyan Altuntaş

Türkiye’nin emperyalizme bağımlılığı nasıl sonlanacak?

15 Ocak 2023, saat 14.00

Ankara, Sokullu Semt Evi

Serpil Güvenç

Tarikatlar ve laiklik

15 Ocak 2023, saat 15.00

Ankara, Batıkent Semt Evi

Serhat Salihoğlu

Sendikalar işçi sınıfı ve sosyalizm

21 Ocak Cumartesi, Saat 18:00

İstanbul, Dördüncü Levent Semt Evi

Aydemir Güler

Seçimlere giderken sosyalist seçenek

21 Ocak 2023, saat 17.00

İzmir, TKP Bornova Bürosu

Fatih Yaşlı

Türkiye tarikatların etkisinden nasıl kurtulur?

21 Ocak 2023, Saat 19.00

Ankara, Sokullu Semt Evi

Aziz Konukman

Asgari ücret ve Türkiye Ekonomisi

22 Ocak 2023, saat 15.00

Ankara, Küçükesat Semt Evi

Derman Boztok

Sağlık hakkı, toplumcu sağlık ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi

22 Ocak 2023, saat 15.00

İzmir, Çeşme Semt Evi

Ali Rıza Aydın

Tarikatlar ve laiklik

22 Ocak 2023, Pazar, saat 16.00

İstanbul, Dudullu İşçi Evi

Sinan Odabaşı

Küba’da sosyalizm

22 Ocak 2023, saat 17.00

İstanbul, Sarıyer Büyükdere Semt Evi

Cangül Örnek

Yoksulluk sosyalizmde sonlanacak mı?

22 Ocak 2023, saat 16.00

Ankara, Seyranbağları Semt Evi

Suat Özeren

Yoksulluk, eşitsizlik ve sosyalizm

28 Ocak 2023, saat 15.00

Ankara, Aydınlıkevler Semt Evi

Serdal Bahçe

Burçak Özoğlu

Emekçi halkın durumu sosyalizmde nasıl değişecek?

29 Ocak 2023, saat 15.00