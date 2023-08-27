Manisa'da sanayi sitesinde yangın: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Fatih Sanayi Sitesi’nde araç yıkama iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki araç yedek parçası satan işletmeye de sıçradı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 25 itfaiye aracı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 7 su tankeriyle müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangına müdahale esnasında vücutlarına moloz düşen itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenen polis memuru Erhan Aktuğ ile vatandaşlar Mustafa Ali Ecil, Erol Meral, İsmail Topalcık ve Salih Can Akar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, yangından 2 iş yerinin etkilendiğini söyledi. (AA)