Manisa'da sağlık ocağında doktora yumruklu saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bugün saat 12.00 sıralarında 12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Çınar Özdemir, kendisine ilaç yazmadığını iddia eden M.Ü.'nün yumruklu saldırısına uğradı.

DHA'da yer alan habere göre, aile sağlığı merkezine gelen Metin Ü., iddiaya göre doktor Çınar Özdemir’den daha önceden aldığı ve belirli süreler ile verilen ilacı yazmasını talep etti. M.Ü.'nün kullandığı ilaçları kontrol eden Özdemir, ilaç süresinin henüz dolmadığını, yazsa da alamayacağını söyledi.

Buna tepki gösteren M.Ü. ile doktor Özdemir arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.Ü., Özdemir'e yumrukla saldırdı. Özdemir başına iki darbe alırken, M.Ü. odada bulunan eşyaları da etrafa savurarak zarar verdi.

Saldırgan M.Ü., sağlık merkezinde çalışan diğer personelin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan M.Ü., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde götürüldü. Özdemir’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.